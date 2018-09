Von Auto erfasst: Zweijährige stirbt an Unfallstelle

Ein zweijähriges Mädchen wurde am Samstag in Uesslingen (Kanton Thurgau) von einem Auto erfasst. Das Kind erlag seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle.

Gemäß den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau befuhr ein 65-jähriger Autofahrer kurz vor 15.30 Uhr den Vorplatz eines Einfamilienhauses. Aus bislang unbekannten Gründen kam es dabei zur Kollision mit einem 2-jährigen Kind. Trotz sofortiger Reanimation durch Angehörige, dem Rettungsdienst und eines Teams der Rega verstarb das Mädchen noch an der Unfallstelle.

Zur Spurensicherung und genauen Abklärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.