Von allen geliebt und verehrt

Auf 65 ereignisreiche und zufriedene Ehejahre blicken heute Elfriede geb. Krainer und Gustav Schulnig zurück. Sie feiern ihr eisernes Jubelfest zu Hause bei Monika im Kreis der Familie.

In Moosburg/Simislau in Kärnten erblickte Elfriede das Licht der Welt. Sie wuchs behütet auf, absolvierte die Grundschule und unterstützte ihre Eltern auf dem Bauernhof, bis sie als Haushälterin und Kindermädchen nach Lauterach kam.

Elfriede und Gustav begegneten sich in Lauterach, als Elfriede die kleine Monika mit dem Fahrrad zum Kindergarten brachte. Sie verliebten sich und beschlossen, ihr Leben gemeinsam zu meistern. Am 21. Mai 1955 gaben sie sich glücklich in Kärnten das Jawort und feierten mit den Familien ein schönes Hochzeitsfest. Die Fahrt und den Aufenthalt in der Heimat betrachteten sie kurzerhand als Hochzeitreise und Flitterwochen.