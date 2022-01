Von acht Monaten bis 95 Jahren

Ärztin Verena Linder in "Vorarlberg LIVE" über ihre Erfahrungen mit dem Virus und seinen Folgen.

Verena Linder betreut in ihrer Praxis in Frastanz die gesamte Palette an Coronapatienten. Der jüngste Patient war acht Monate, die älteste Patienten 95 Jahre. Die alte Dame habe die Infektion nicht überlebt. "Sie war nicht geimpft", berichtete die Allgemeinmedizinerin am Montag in der Sondersendung von Vorarlberg Live. Die 95-Jährige ist kein Einzelfall. Lindner hat immer wieder mit Patienten zu tun, sie sich nicht impfen lassen wollen. Oft sei es nicht nachvollziehbar, wo sich die Menschen über die Impfung informieren. "Ich finde es sehr tragisch, dass man nicht auf die Wissenschaft vertraut," hält Linder fest. Vom Impfnachmittag am Montag zeigte sich die praktische Ärztin indes wieder "positiv überrascht". "Es waren auch Erstimpfungen dabei", berichtet sie im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann. "Davor hatte ich das Gefühl, dass es eher wieder mühsamer wird, die Menschen dort abzuholen wo sie sind."