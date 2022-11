Von ABBA bis Zarathustra

Musikverein Gisingen begeisterte im Montforthaus mit abwechslungsreichem Programm

Die Jugend- und Minimusik des Musikvereins unter der Leitung von Jugendmusikleiter Alexander Giner eröffneten das Konzert schwungvoll mit „ABBA Hits for Kids“ und dem anschließenden „All about that Bass“ und ließen das Talent der Jugendlichen aufblitzen. Dazwischen erhielten zahlreiche Schüler die begehrten Urkunden über die erfolgreichen Leistungsprüfungen. Beim Jugendmusikleiter, der die Kapelle aus beruflichen Gründen verlässt, bedankte sich Obmann Herbert Wehinger für die geleistete Nachwuchsarbeit.