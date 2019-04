Vom Wert einer guten Geschichte

Vorlesetag in Altach im Zeichen der „Raupe Nimmersatt“

Altach. Die Geschichte der Raupe Nimmersatt, die sich eine Woche lang durch alle möglichen Lebensmittel frisst, um sich dann zu verpuppen und sich schließlich zu einem wunderschönen Schmetterling verwandelt ist seit genau 50 Jahren ein Klassiker und vor allem bei Leseanfängern äußerst beliebt. Für die Bibliothek Altach auf jeden Fall Grund genug, um den literarischen Dauerbrenner in den Mittelpunkt des zweiten österreichweiten Vorlesetags zu stellen. Leiterin Wilma Schneller erklärt: „Aus dem Buch können Kinder je nach Alter ganz unterschiedliche Aspekte lernen: Farben, Wochentage, Zählen oder gesunde Lebensmittel“. Einen ganzen Vormittag waren Klassen der Altacher Volksschule zu Gast und erlebten die Geschichte der Raupe in Form eines Bildertheaters, so auch die Vorschulklasse mit Lehrerin Evi Gaiser. Die Botschaft, die vermittelt werden sollte, war so einfach wie wichtig: Lesen macht Freude und Vorlesen noch mehr Spaß. Im Anschluss absolvierten die Nachwuchsleseratten noch ein spannendes Quiz mit kniffligen Fragen über die Geschichte und dann die schon für die Vorschüler, als treue Büchereibesucher, bereits gewohnte Routine: Jedes Kind suchte sich ein Buch für daheim zum Lesen oder Vorlesen aus.