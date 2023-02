Vom weiten Land und offenen Feuer

Prinz Grizzley im ausverkauften Saumarkt: Berge bezwingen und das Leben besingen

FELDKIRCH Mit Americana, Country & Blues aus dem Bregenzerwald bescherte Chris Comper als Prinz Grizzley auf der Bühne dem Theater am Saumarkt einen restlos ausverkauften Saal.

Brennendes Feuer

Der „Prinz“ hatte noch eine Zigarette geraucht, da war die Bühne schon in rotes Licht getaucht, feuerrot wie die vielen seiner unzähligen Lieder, die über das Feuer sprechen, das immer hoch lodern sollte und hoffentlich niemals erlischt. „Keep the fire high“ lautet das Mantra, und „Where is your fire gone” die Frage, wenn es keine Wärme mehr spendet. Diese beiden Songs des jüngsten Albums „To my green mountains home“ durften freilich ebenso wenig fehlen wie der Titelsong des vorherigen Albums, „Wide open country“, der die grünen Berge und Täler des Bregenzerwalds besingt. Die Gäste im vollen Theater am Saumarkt sogen die Herzenswärme auf, die aus den ehrlichen Liedern spricht. Ein Herz, das von Bergen, Wäldern, Sturheit, Religiosität und einem einfachen Leben geprägt ist.

Ernst des Lebens

Freilich ist auch das Leben im „Woid“ nicht nur von Lagerfeuerromantik geprägt, und so erzählen auch Grizzleys Songs vom Ernst des Lebens. „The shovel“, zu Deutsch die Schaufel, ließ der Prinz ebenso erklingen, und erzählte vom Hintergrund des Songs, den er für den Opa schrieb, der aus dem Trentino zur Arbeit in den Bregenzerwald kam. Auch andere Arbeiterschicksale wie das eines schwulen Truck-Drivers wurden besungen. Herzschmerz, Einsamkeit, Melancholie und das harte Leben sind universelle Erlebnisse, die keiner geografischen Verortung bedürfen, und so haben Blues und Americana auch in der scheinbaren Idylle des Bregenzerwalds ganz sicher ihren fest verankerten Platz.

Treue Fangemeinde

Prinz Grizzley, der schon international auftrat, hätte sicher einen größeren Saal füllen können, aber die Atmosphäre des Saumarkts verlieh dem Konzert den besonderen Flair. Begleitet wurde der Prinz von Johannes “der Jogi” Bischof an der Pedal Steel Guitar. Grizzley hat sich auf zahlreichen Festivals und Tourneen in Irland, England, Deutschland, der Schweiz und Italien eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Ein paar Highlights der letzten Jahre waren unter anderem Kilkenny Roots Festival (2 x ausverkauft), SXSW in Austin Tx, Americanafest in Nashville und Support-Act für Seasick Steve auf der UK- und Europa-Tour und der Musikpreis Vorarlbergs (Sound@V 2020), um nur einige zu nennen.