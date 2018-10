Vom Wagen und Loben

Altacher Orgelsoireen überzeugen zusammen mit Vorarlberger Madrigalchor.

Altach. Eine Kirche, eine Orgel und ein Chor. So klassisch die Besetzung für Kirchenmusik auch ist, belebt wird sie von den Menschen. Mit dem Vorarlberger Madrigalchor, unter der Leitung von Dirigentenlegende Professor Guntram Simma (er leitet den Chor bereits seit 1973), wurde einer der besten seiner Art im Land ebenso aufgeboten wie die vielfach ausgezeichnete Organistin, Musikschullehrerin und selbst ebenfalls Chorleiterin Konstanze Hofer. Die Symbiose dieser beiden Klangkörper treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen, die das Altacher Publikum berührte und beeindruckte. Dieses sitzt bei den Altacher Orgelsoireen, die seit 2011 zeitgenössische Kompositionen aber auch alte und barocke Musik, mit renommierten Künstler aus dem In- und Ausland bietet, stets auf der gleichen Ebene wie die 1972 erbaute Rieger-Orgel – auf der Empore gegenüber. Künstlerischer Leiter in Altach ist der gebürtiger Feldkircher Jürgen Natter, der die Reihe seinerzeit selbst ins Leben gerufen hatte.