Vom Verbrecher-Jäger zum Verbrecher-Helfer

Eigentlich wollte Fabian Böhler (28) aus Hörbranz nie mit Straffälligen arbeiten – und ist nun Ehrenamtlicher beim Resozialisierungsverein „Neustart“.

Fabian Böhler: Ich habe früher in der Berufsdetektei Marent in Wolfurt gearbeitet. Dort war ich vor allem als Ladendetektiv im Einsatz. Dabei greift man Täter aus wirklich allen Gesellschaftsschichten auf – vom Porsche-Fahrer über den Obdachlosen und den Jugendlichen bis zur Hausfrau. Mittlerweile arbeite ich hauptberuflich in der Obdachlosenhilfe im Kolpinghaus Bregenz und studiere dabei berufsbegleitend Soziale Arbeit an der FH Vorarlberg. Im ersten Semester stand dann auch gleich schon ein Orientierungspraktikum an. Ich wusste nicht so richtig, in welchen Bereich ich gehen will und habe mit meinem Dozenten darüber gesprochen. Er fragte mich, was ich gar nicht will und ich sagte: Arbeit mit Straffälligen. Und er antwortete mir, dass ich genau deshalb genau das machen soll.