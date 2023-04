Vom Torjäger und Cotrainer nun zum neuen Chef

Dylan Stanley übernimmt bei den Pioneers Vorarlberg das Coaching.

Nachwuchsarbeit immer noch erste Priorität Stanley ist seit 10 Jahren im VEU Feldkirch Nachwuchsbereich tätig und seit insgesamt 12 Jahren Junior-, Skills- und Einzelprofispieler-Coach. Trotz seiner neuen Headcoach Position wird Dylan weiterhin viel Zeit und Ressourcen in die Feldkircher Jugend investieren: „Ich bin mir durchaus bewusst, welches hohe Arbeitspensum die neue Trainerposition in Kombination mit meiner Nachwuchsarbeit und dem neuen Trainerkonzept mit sich bringt. Für mich stand der Rückzug aus dem Nachwuchsbereich trotzdem nie zur Debatte. Ich habe aus tiefster Überzeugung die vergangenen zwei Jahrzehnte in die Entwicklung junger Spieler investiert. Ich werde auch als ICE League Headcoach regelmäßig Nachwuchstrainings begleiten.“

Das Besondere an unserem Konzept, das uns von anderen Vereinen unterscheiden wird, ist die gemeinsame Philosophie und die intensive Zusammenarbeit aller Trainer. Es werden in der nächsten Zeit Coaches mit unterschiedlichen Erfahrungen und Spezialgebieten eingestellt - die grundsätzliche Herangehensweise ans Eishockey wird jedoch dieselbe sein. Ziel ist hierbei ein geeignetes Hockeysystem zu etablieren - von allen Nachwuchsmannschaften bis zu den Profis. Diese Philosophie wird allen Nachwuchskindern mit der tatkräftigen Unterstützung unserer ICE League Trainer vermittelt.

Neben der Förderung junger Talente steht zudem die Weiterentwicklung aller Trainer im Fokus. Von den verschiedenen Erfahrungsschätzen unserer Pro-Trainer werden alle ehrenamtlichen Coaches durch die kontinuierliche Zusammenarbeit aller Beteiligten profitieren. Wir zielen damit auf einen langfristigen, nachhaltigen Wissenstransfer ab.



Langfristiger Plan

Die Pioneers investieren langfristig in Stanleys innovatives Konzept: „Alle Entscheidungsträger glauben fest an meine Idee. Das Vertrauen haben sie mir mit dem mehrjährigen Headcoach Vertrag eindrucksvoll demonstriert. Das ist in diesem Business außergewöhnlich und alles was ich brauche, um durchstarten zu können.“ so Neo-Trainer Stanley.