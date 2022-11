Vom sportbegeisterten Jugendlichen bis zum Leistungssportler

Das Sportgymnasium Dornbirn lädt zu weiterem Informationsabend.

Dornbirn. Beim kürzlich veranstalteten Tag der offenen Tür im Sportgymnasium Dornbirn besuchten wieder zahlreiche Interessierte aus ganz Vorarlberg die Räumlichkeiten und Trainingshallen der Schule. Ein besonderes Highlight waren die Showblöcke, bei denen die sportlichen Fähigkeiten und die Vielfalt des Sports am Sportgymnasium gezeigt wurden.

Auch heuer besteht die Möglichkeit, sich an einem weiteren Informationsabend über die vielfältige Ausbildung an der Schule zu informieren. Der zweite Infoabend für Schüler und Eltern findet am Freitag, 2. Dezember um 18.30 Uhr in der Schule auf dem Messegelände statt. Der Anmeldeschluss zur sportlichen Aufnahmeprüfung ist der 23. Dezember.

Das Sportgymnasium Dornbirn ist das einzige Oberstufenrealgymnasium in Vorarlberg mit Schwerpunkt Sport und zählt aktuell knapp 300 sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler. Neben der HTL in der Dornbirner Höchsterstraße wird derzeit ein neues Schulgebäude errichtet. Ab dem Schuljahr 2022/23 wird dann am neuen Standort unterrichtet. Zu den Sport- und Trainingsstätten werden neben dem Olympiazentrum und der Birkenwiese nach wie vor die diversen Messesporthallen zählen.

Ländle Sport-Asse drückten am Sportgymnasium die Schulbank

Alessandro Hämmerle, Bettina Plank, Thomas Steu, Leon Pauger, Caroline Weber, Wolfram Waibel, Robert Weber haben neben vielen anderen Sport-Assen die Schulbank im Sportgymnasium Dornbirn gedrückt. „Für junge Sportlerinnen und Sportler bietet unsere Schule die idealen Voraussetzungen, den Weg zur Matura mit ihren sportlichen Interessen bzw. der optimalen Förderung ihrer sportlichen Talente zu verknüpfen“, betont Direktor Wolfgang Hinteregger.

Erfolg bei der Matura und im Sport

„Im Sportgymnasium Dornbirn sind Schule und Sport deshalb kein Widerspruch, sondern es werden beide Lebensbereiche durch entsprechende Rahmenbedingungen gleichermaßen gefördert“, so der Direktor weiter. Trotz des Sportschwerpunkts kommt die schulische Ausbildung nicht zu kurz und die Jugendlichen werden optimal auf die Zentralmatura vorbereitet. Im Rahmen der Wahlpflichtgegenstände können die Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit dem Olympiazentrum Vorarlberg und den Fachverbänden auch die Vorarlberger Übungsleiterausbildung machen. Besonders im Hinblick auf eine sportliche Karriere und auf ein eventuell späteres Sportstudium besteht die Möglichkeit, sich in den verschiedensten Sportmodulen polysportive Fähigkeiten anzueignen. Je nachdem, ob die breite sportliche Ausbildung, der Leistungssport oder das Bemühen um Spitzenleistungen im Vordergrund stehen, bietet die Schule drei verschiedene Ausbildungswege an.