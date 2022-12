"Vom Schulsport auch zum Verein bringen"

Christian Leitgeber hat konkrete Ziele.

Landesreferent Schulschach Christian Leitgeber: Die Kinder verbringen sehr viel Zeit in der Schule, deshalb sollten sich die Schulen auch dazu verpflichtet fühlen ein vielfältiges Sportprogramm für die Kinder zu bieten. Für mich als Landesreferent ist es das Ziel, möglichst viele Kinder über den Schulsport in die Vereine zu bringen. Davon profitieren meiner Meinung nach nicht nur die Kinder und die Vereine, sondern auch die gesamte Gesellschaft. Neben dem, dass die Kinder sich in einer sozialen Gemeinschaft anpassen müssen und diverse Aufgaben übernehmen müssen, geschieht in den Vereinen zusätzlich die Integration ganz automatisch.

Was den Schachsport angeht verbessert dieser das Gedächtnis und die Konzentration, steigert die Kreativität, fördert das kritische Denken sowie räumliche Fähigkeiten und er erhöht auch die Problemlösungskompetenz von Kindern. Es ist beim Schachspielen so, dass man länger, konzentriert an einer Sache dranbleiben muss, was viele Kinder heutzutage nicht mehr können. Die Vorteile sind unübersehbar, nicht umsonst gibt es einige Länder in denen Schach fix im Stundenplan zu finden ist. Als Landesreferent für Schulschach würde ich mir dies auch für Österreich wünschen.