Die diesjährige Sommerausstellung des Kunstforum Montafon trägt den bezeichnenden Titel „Vom Schmelzen und Schwinden“ und beschäftigt sich mit dem Rückzug der Gletscherwelten und dem Klimawandel an sich. Ein Thema, das auch Kurator Roland Haas seit mehr als 30 Jahren beschäftigt, und mit dem er sich auch selbst in Visionen immer wieder künstlerisch auseinandersetzt. Diese künstlerische Auseinandersetzung dauert bis heute an. Im Zuge der SilvrettAteliers konnte er seit 1998 regelmäßig den Ochsentaler Gletscher in der Silvretta beobachten und den dramatischen Gletscherrückgang malerisch dokumentieren.

So erschien es höchst an der Zeit, diesem Thema eine umfassende Gruppenausstellung zu widmen. Wichtige Inputs ergaben sich durch die Ausstellung „Nach uns die Sintflut“ im Kunsthaus Wien und deren Kuratorin Verena Kaspar-Eisert – die Vorarlbergerin hat 2016 die Sommerausstellung „Filter“ im Kunstforum Montafon kuratiert. Dabei werden in dieser international besetzten Gruppenausstellung im Kunstforum Montafon unterschiedlichste künstlerische Umsetzungen gezeigt, von Malerei über Fotografie bis Video und Konzeptkunst. Eine Besonderheit bildet der Beitrag des jungen deutschen Künstlers Axel Braun, der im Späthebst 2021 mit seiner Feldforschung direkt am Ochsentaler Gletscher begonnen und sich dazu mehrere Nächte im Winterquartier der Wiesbadner Hütte eingerichtet hat. Seine Ergebnisse sind so umfangreich, dass sie ausgelagert wurden. Seine installativen Arbeiten sind im Heimatmuseum – konkret in dem angegliederten Stall – zu sehen.

