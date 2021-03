Vom Palmesel bis zum Kressehuhn

Die Kirchen in Dornbirn bieten über die Ostertage zahlreiche Programmpunkte für Familien und den Nachwuchs.

Dornbirn. Mit dem kommenden Palmsonntag treten wir in die Karwoche ein. Die Pfarren in Dornbirn laden zum Mitfeiern ein. Für die Karwoche und das Osterfest hat sich die Katholische Kirche in Dornbirn für Familien und Kinder trotz Corona wieder ein umfangreiches Programm einfallen lassen.

Von der Bastelanleitung für ein Kressehuhn, feierlichen Palmsonntagmessen bis zur begehbaren Brotfeier am Gründonnerstag und Kinderkreuzwegen – die jüngsten Kirchenbesucher und deren Familien dürfen sich auf viele schöne Programmpunkte freuen.

Palmsonntagsfeiern

Den Auftakt machen diesen Sonntag Palmsegnungsfeiern mit Kinderelementen in den Pfarren in den verschiedenen Pfarren in Dornbirn. Zu den Höhepunkten zählt jedes Jahr der Familiengottesdienst mit Palmesel in der Pfarre im Hatlerdorf, auf den die Kinder auch heuer nicht verzichten müssen.

Gründonnerstag & Karfreitag

Am Gründonnerstag gibt es verschiedene begehbare Brotfeiern sowie Abendmahlfeiern mit Familien. Der Karfreitag steht dann ganz im Zeichen des Kreuzweges. Dafür gestalten die Dornbirner Pfarren spezielle Kinder- und Familienkreuzwege, die einladen den Weg Jesu gemeinsam mitzugehen und auf das Fest der Auferstehung vorzubereiten. „Verschiedene Stationen laden ein zum Mittun, zum Mitleben und Mitfühlen“, erklärt Pastoralleiterin Nora Bösch.

Das Osterfest

Das Osterwochenende bietet dann am Karsamstag Segnungsfeiern für die Osterspeisen und am Sonntag zahlreiche Familiengottesdienste mit Kinderelementen – in der Pfarre in Haselstauden mit musikalischer Umrahmung des Kinderchors.

Besonderes Programm für Jugendliche

Der Ostermontag steht ganz im Zeichen der Jugend. Unter dem Motto „stay connected“ gibt es am Ostermontag u.a. eine „Osterstory für Langschläfer“ – die Osterbotschaft als Instagramstory zum Anschauen, Mitmachen und das Leben feiern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir heuer wieder ein so buntes Programm für unsere Kinder und Familien ermöglichen können. Wichtig ist, sich vorab zu informieren, denn bei einigen Veranstaltungen muss man sich anmelden“, betont Nora Bösch.

Alle Infos zum Kinder- und Familienosterprogramm in Dornbirn:

Kontakt:

Seelsorgeraum Katholische Kirche in Dornbirn

Winkelgasse 3, 6850 Dornbirn