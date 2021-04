Vom Ortsvorsteher zum Krisenmanager

Peter Stieger blickt kritisch auf das vergangene Jahr zurück.

Welche Auswirkungen hatte Corona in einer Parzelle wie Gisingen?

Stieger: Es war für niemanden ein einfaches Jahr. Viele Gasthauskulturen oder ganze Vereinsleben kamen zum Erliegen. Zwischenmenschliche Begegnungen wurden minimiert. Und durch die notwendig gewordene Maske konnte man ein wichtiges Kommunikationsmittel – die Mimik – nicht mehr erkennen. Es war vieles sehr problematisch, weil sich viele mit dieser „neuen Situation“ überfordert gefühlt haben. Ich persönlich finde, dass wir die Maßnahmen, die es gibt und gab, allesamt qualitativ umsetzen haben können. Ein Augenmerk ist auf die großartigen Testaktionen in der Volksschule Oberau zu richten.

Stieger: In Gisingen gibt es ja nicht mehr viele Gasthäuser. Umso schlimmer ist es dann, wenn sie komplett ihre Türen schließen müssen. Die „Krone“ Gisingen bot einen Take-away-Service an und die Pizzeria Belmondo lieferte in den erlaubten Zeiten das Essen kontaktfrei.