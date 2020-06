Vom Mini-Elki bis zur Schwimm-Omi

Die IG Eltern-Kind-Turnen feiert heuer ihr 30. Jubiläum.

Vor 30 Jahren starteten Andrea Reis und Gertrud Weiss mit damals noch 2 Eltern-Kind und Kleinkindergruppen. Heute werden unter Obfrau Andrea Pastor wöchentlich 1000 Plätze in Sachen „Bewegung an Land und Wasser“ für Kinder von 7 Wochen bis zu 8 Jahren angeboten. Corona bedingt pausieren die ELKI´s momentan zwar auch noch, aber ab Sommer gibt es dann wieder erste Programmpunkte und ab Herbst sollen auch die üblichen Kurse wieder angeboten werden.

Auch die Aus- und Fortbildungen hat Andrea Pastor gemeinsam mit Simone Masal vor 10 Jahren übernommen. „Das Interesse ist sehr groß und wir bieten landesweit und für zahlreiche andere Vereine unsere Kurse an. Viele kompetente Referenten konnten dafür gewonnen werden“, so die Dornbirnerin. Abgesehen von den jährlichen Grundkursen wurden bisher schon über 40 Fortbildungen mit verschiedenen interessanten Themen angeboten. Viele der Kursteilnehmer nutzen ihr Wissen dann auch in Kinderbetreuungen oder Sportvereinen.