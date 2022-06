Vom Mächtigsten und dem Magier

Puppentheater mit Angelika Heinzle-Denifle begeisterte die Kinder im Domino

FRASTANZ „Es lebte einmal in einem fernen Königreich ein überaus mächtiger König“. So beginnt ein spannendes Bilderbuch von Jorge Bucay, das Angelika Heinzle-Denifle mit weiteren Puppenspielerinnen und Frastanzer Kindern im Domino Frastanz aufführte.

Wie zur Zeit der Monarchie, sind auch heuer noch Herrscher von der Macht versessen. Das macht Bucays Kinderbuch „Wie der König seinen Feind verlor“ so hochaktuell. Die Kinder, welche die Geschichte im voll besetzten Domino mit großen Augen verfolgten, waren von der Darbietung der Erzählung in Form des Puppentheater hellauf begeistert

In den Nebenrollen der Ritter und der Burgfräulein des Königs durften Kinder bei der Aufführung mitspielen, die mit viel Spielfreude auf brillante Art ihre Rollen verkörperten. Als Obfrau des Domino regte Christl Stadler an, der besonderen Geschichte und ihrer Inszenierung als magisches Puppentheater bewusst still und aufmerksam zuzuhören.

Gespannt verfolgten sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen die mit viel Liebe inszenierte Geschichte. Alle gemeinsam ließen sich verzaubern beim Puppenspiel im Domino. Zum Abschluss durften alle Kinder auf majestätischem Briefpapier einen Brief an jemanden schreiben, mit dem sie sich einmal stritten, und so allen Zwist beilegen. HE