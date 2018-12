Vom Lehrling zum „Mit-Unternehmer“

Dorfinstallateur freut sich wieder über die Auszeichnung.

Götzis Schon seit 2013 gehört „Der Dorfinstallateur“ zu den „Besten Arbeitgebern Vorarlbergs“. Das bestätigt sich auch 2018 wieder aufs Neue. „Gern gmacht. Guat gmacht.“ ist damit nicht nur ein leerer Slogan, sondern gelebte Unternehmenskultur. „Es ist unglaublich schön, die Bestätigung der Mitarbeiter ein weiteres Mal zu erhalten. Die Familie, die wir als Unternehmen darstellen, hält zusammen und zieht an einem Strang“, freute sich Samuel Feuerstein, als er zum wiederholten Male in der Arbeiterkammer Vorarlberg die begehrte Trophäe entgegennehmen durfte. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Danke an die besten Mitarbeiter Vorarlbergs.“ Und das sind immerhin 180 an der Zahl.