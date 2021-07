Vom Klappstuhl-Kino bis zum Open-Air Konzert

Beim „Kluser Generationensommer“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm.

Klaus . Seit Juni bietet Klaus mit dem „Kluser Generationensommer“ ein buntes und abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt und lädt bis September bei freiem Eintritt in den Pavillon.

Dank der finanziellen Unterstützung durch das Projekt der LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz konnten die beiden Gemeindevertreterinnen Daniela Ritter und Nicole Beck mit dem Sozialausschuss den „Kluser Generationensommer“ auf die Beine stellen. Damit können sich die Klauser in diesem Sommer auf ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm freuen und vom Klappstuhl-Kino über Spaß am Pumptrack bis zu Konzerten und Lesungen sollte für Jung und Alt was dabei sein.