Vom Gastronomen zum Einrichter

Cengiz Saskin und seine Ehefrau Bediha haben über ein Vierteljahrhundert lang ihren Imbiss in der Landstraße geführt, bevor sie mit einem neuen Store - Vivacios - nun ein neues Kapitel aufschlagen.

Die Gastronomiebranche ist für die Familie Saskin Geschichte, das beliebte Café „Özgü“, das so viel wie echt, original heißt, zählte zu den langjährigsten familiär geführten Gastronomiebetrieben in Hard und ging Ende des vergangenen Jahres an neue Betreiber. Die Inhaber Cengiz und Bediha Saskin haben die Branche gewechselt und in der Landstraße 17, nur wenige Meter vom früheren Wirken entfernt, eine Immobilie erworben, die in den letzten Monaten aufwändig adaptiert und umgebaut wurde. Der Store „Vivacios Concept“ konnte nun im September eröffnet werden.

Wechselnde Ausstellung

In dem Handelsgeschäft wird Interior und Deko auf zwei Ebenen angeboten. Eine sorgfältig ausgewählte Variation an Kleinmöbeln, Lampen, Vasen, Geschirr und Wohnaccessoires wird angeboten. Dafür haben sich die neuen Eigentümer auf Messen in Mailand, Istanbul, Stuttgart, München sowie in Holland auf Einkaufstour begeben. Interessant ist auch die Ausstellung im Untergeschoss. Diese steht ganz im Zeichen der Kunst, dort werden Bilder von verschiedenen Künstler(innen) ausgestellt, die man käuflich erwerben kann.

Boutique für Deko und mehr

„In unserer Verwandtschaft befinden sich Architekten aus Istanbul, auch Thomas Klas und Statiker Markus Flatz haben uns in der Umbauphase beraten“, erzählt Cengiz Saskin, der vor seiner Gastrokarriere mehrere Jahre als Stricker in der Wirkwarenfabrik Willy Hermann beschäftigt war. Die neuen Räumlichkeiten haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Einst beherbergten sie das Unternehmen Elektro Moosbrugger, dann das Textilgeschäft von Margot Gorbach, später u.a. den Computerstore Harder und zuletzt einen Handyladen bevor die Familie Saskin die Immobilie erwarb. „Nach 25 Jahren war es Zeit, das anstrengende Gastgewerbe abzugeben und einen Traum zu verwirklichen“ erläutert Cengiz Saskin. Die Töchter des Ehepaares sind längst erwachsen, haben in Wien studiert und leben mittlerweile mit ihren Männern in der Bundeshauptstadt. Sie unterstützen die Eltern in der Administration und feierten mit ihnen die große Eröffnung.