Vom Flohmarkt zum Kunsthwandwerk

Zweites Wow-Märktle legt neue Weichen für die Zukunft.

GÖFIS Ein unüblicher Ort für einen Kunsthandwerksmarkt: In der Walgaugasse, etwas versteckt, wohnt Herbert Rath. Er war immer schon leidenschaftlicher Flohmarktbesucher, bis er dann angefangen hat selbst Gebrauchtwaren zu verkaufen bis ihm die Idee kam, es vor der eigenen Haustüre zu machen und dafür mehrere Markttreiber einzuladen. So wurde das erste Wow-Märktle geboren. Letztes Jahr noch im Gewand eines Flohmarkts, gabs heuer fast nur noch Kunsthandwerk zu sehen. Beim zweitätigen Markt konnten Besucher liebevoll hergestellte Unikate ersteigern.” Dekorationen aus Holz, Speckstein, Filz, Wolle, Beton und Draht auf zehn großzügigen Ständen verteilt”, erklärt Rath. In Vorarlberg sei es immer schwieriger Stände zu bekommen, so will der Künstler sein Tipi und Vorplatz dafür zur Verfügung stellen. TAY