Von Fassanstich bis Festumzug: Highlights des Bockbierfests 2019

Vier Tage Bockbier-Party zu Ende – Bierkönig Gambrinus zum Wahlkampf-Endspurt - Beim Festumzug am Sonntag erwiesen die Vereine der Brauerei ihre Referenz

In Wahlkampfzeiten ließen sich die Vertreter der Parteien natürlich nicht entgehen, was Bierkönig Gambrinus aka Markus Weinzerl zur aktuellen Politik zu sagen hatte. Nina Tomaselli musste sich als „Greta Thunberg“ Vorarlbergs fragen lassen, ob alle Grünen Angst vor Spinnen und insbesondere Tunnelspinnen hätten, und Johannes Rauch müsse eigentlich Rauch-Verbot heißen. Zur FPÖ gerichtet lautete die Frage: „Welcher nüchterner Mensch wählt blau“. Der SPÖ wurde spitzwinklig geraten, das Gasthaussterben nach dem Rauchverbot doch zum leistbaren Wohnen zu nutzen.

Am Sonntag fand der feierliche Festumzug von der Energiefabrik an der Samina zum Festzelt statt. 14 Musikgruppen, fünf Trachtengruppen und die Feuerwehr Frastanz mit historischen Fahrzeugen marschierten unter tosendem Applaus der Zuschauer zum Brauereigelände. Heuer erstmals dabei waren die Klostertaler Trachtenträger.

Die echten Helden beim Bockbierfest sind jene, die arbeiten und oftmals tausende Gäste am Tag fleißig bedienen. Ein besonderer Dank ging heuer daher an Ilse Tomaselli für 25 Jahre Bewirtung beim feierlichen Bockbieranstich am Freitag. HE