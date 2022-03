Vom Engel ist nichts mehr zu sehen

Beim ehemaligen Traditionsgasthaus in Weiler wächst bereits ein neues Wohngebäude in die Höhe.

Weiler . Im Spätsommer des vergangenen Jahres starteten die Abbrucharbeiten beim ehemaligen Gasthaus in Weiler. Mittlerweile sind bereits die Dimensionen für das neue Wohngebäude in der Wiesenstraße ersichtlich.

Im August des vergangenen Jahres wurde mit den Abbrucharbeiten für den ehemaligen Traditionsgasthaus begonnen. In den vergangenen Wochen konnten nun die Bauarbeiten planmäßig durchgeführt werden und so sind bereits die Hochbauarbeiten voll im Gange. Bis zum Jahreswechsel 2022/23 entsteht in der Wiesenstraße eine Kleinwohnanlage mit acht Wohneinheiten in hochwertiger Ausführung – unter anderem mit ökologischer Wärmepumpenheizung, Solarkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung und Anschlussmöglichkeiten für jede Wohnung an die E-Mobilität. Dazu stehen für die acht Wohnungen elf KFZ-Einstellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung und für Fahrräder gibt es eigene Abstellplätze. MIMA