Vom Einzelhandel zum Comedy-Star: Wie "Swissmeme"-Gründer Zeki die Schweiz erobert

Der 31-jährige Zeki Bulgurcu ist der Schöpfer der bekannten Memeseite „Swissmeme“. Bereits seit über zehn Jahren verbreitet er seine Memes im Netz und nimmt auf satirische Art und Weise ganz Schweiz auf die Schippe.

Über Nacht zum Star

Alles begann im Jahr 2013, als Zeki keinen Schlaf fand und sich dazu entschied sein erstes Meme auf Facebook zu veröffentlichen. Das war der Startschuss für seine unvergleichliche Karriere in der Schweiz. Aus einem Angestellten im Einzelhandel wurde ein Comedy-Star.

Zeki gibt Vollgas

Derzeit arbeitet er sogar an seinem ersten Film und Bühnenprogramm, während er nebenbei weiter sein „Sucuk“-Imperium ausbaut. Heute hat er bereits seine eigene Essensmarke herausgebracht, die den Namen „Zekis-Original“ trägt.

Vom Outsider zum Influencer

Bulgurcus Einfluss ist mittlerweile so groß, dass er immer wieder von Institutionen angefragt wird, wenn sie Jugendliche erreichen wollen. „Das mache ich nur, wenn es für mich Sinn macht.“ Wie zum Beispiel für die Kantonspolizei Basel-Stadt zum Thema Autoposer – natürlich ganz in seinem eigenen Style. „Es kam sehr gut an. Es freut mich, dass ich auch solche Themen vermitteln kann und es bei den Leuten ankommt."