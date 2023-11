Vom Ein-Mann-Betrieb zur lokalen Institution: Lustenauer Senf bekommt neuen Standort

Vom Ein-Mann-Betrieb zur lokalen Institution: Stefan Bösch von „Lustenauer Senf“ berichtet im Interview über die Historie der Senfproduktion in Lustenau, die Trends in der Senfbranche und die anstehende Expansion in der neuen Industriezonen Lustenau.

Dies war das erste Werbeplakat der Firma.

So sah eine der ersten Senf-Tuben von Lustenauer Senf aus.

Produktion und Sortiment

Das kompakte Team stellt beeindruckende 250 Tonnen Senf pro Jahr her. Dabei hat sich über die Jahrzehnte nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Rezeptur weiterentwickelt. „Lustenauer Senf“ bietet mittlerweile 19 unterschiedliche Sorten an, um den unterschiedlichen Geschmacksvorlieben der Kundschaft gerecht zu werden. Hier wird auch mal Besonderes probiert. So wurde ein Senf hergestellt, der mit Subira Schnaps veredelt wurde.

Aktuelle Senf-Trends

Senf ist nicht nur ein traditionelles Produkt, sondern auch wandlungsfähig in Bezug auf aktuelle Trends. Besonders bei dem Kult-Lebensmittel aus Lustenau, das in ausgewählten Feinkostgeschäften von Wien bis nach New York vertreten ist, wird immer wieder an neuen Köstlichkeiten gearbeitet. Besonders beliebt sind aktuell laut Stefan Bösch vor allem ganze Senfkörner.

Hier wird gerade Senf abgefüllt.

Expansion in die neue Industriezone

Mit einem Blick in die Zukunft erzählt Stefan Bösch auch über den anstehenden Neubau in der neuen Industriezone in Lustenau. Rund 4 Millionen Euro werden in den neuen Standort investiert, der nicht nur einen zusätzlichen Verkaufsbereich bieten soll, sondern auch eine Küche beherbergen wird. Dort sollen in Zukunft sogar Kochkurse angeboten werden, die die Liebe zum Senf weiter in die Gemeinschaft tragen. Zudem werden auch in Zukunft Führungen durch das Unternehmen angeboten werden.

Die Bauarbeiten beim neuen Standort schreiten in großen Schritten voran.