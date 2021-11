Vom edlen Hemdchen zum Job Ahoi

Birgit Fleisch: Die Textilbranche war ihr Leben, jetzt sind es die Jugendlichen.

Die 1969 in Dornbirn geborene und in Götzis aufgewachsene Damenkleidermacherin besuchte die dreijährige Textilschule in Dornbirn und legte nach ein paar Jahren Praxis die Meisterprüfung ab. „Dass ich danach im Nähsaal im Akkord arbeitete, verstanden manche nicht, sie sahen darin einen gewaltigen Rückschritt“, erinnert sich die Textil-Fachfrau. „Klar war es hart, aber es brachte mir was fürs Leben“, begründet sie ihre Entscheidung, „ganz unten anzufangen“. Darauf baute nämlich die spätere Führungskraft Birgit Fleisch auf. An ihre breitgefächerte Praxis reihte sich die Aufgabe in der Arbeitsvorbereitung. Wie sollte sie den Näherinnen exakte Zeitvorgaben geben, ohne selbst eine Ahnung davon zu haben? Gut, dass sie verstand, dass die eine Näherin beste Ergebnisse dann erzielte, wenn sie immer ein- und dieselbe Naht nähte, während eine andere es vorzog, Knöpfe an ein Nachthemd zu nähen. Eines blieb gleich: die Zeit war das Maß der Dinge und ausschlaggebend für das, was in der Lohntüte war. Wenn die genähte Stückzahl mit der Zeitvorgabe übereinstimmte, war es gut. Wenn nicht, gab es entsprechend weniger Geld und mitunter so wenig, dass es nicht bis zum Monatsende reichte.