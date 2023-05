Vom Coup Dänemark bis nach Malaga – Eis verbindet Europa

Zum Start der Europawoche verteilte „EUROPE DIRECT Vorarlberg“ mit Bgm. Tschann und LAbg. Thoma Eisgutscheine in der Bludenzer Innenstadt

Bludenz. Am 9. Mai ist Europa-Tag, dieser markiert den Jahrestag der sogenannten „Schuman-Erklärung“, in der Robert Schuman seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte. Anlässlich dessen organisiert „EUROPE DIRECT Vorarlberg“ die ganze Woche über verschiedene proeuropäische Aktionen – den Auftakt bildete das Verteilen von Eisgutscheinen in der Bludenzer Innenstadt. Bürgermeister Simon Tschann und Europagemeinderat Christoph Thoma halfen dabei fleißig mit.