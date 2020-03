Vom Circustheater bis zum Sommerball

Das Freudenhaus präsentiert das Frühjahrsprogramm 2020.

Dornbirn. Gestartet wird das „Frühlings-Freudenhaus“ heuer nach Ostern mit dem bereits beliebten Flohmarkt, bei dem wieder nach Herzenslust in altem Krempel gestöbert werden kann. Das Freudenhaus in Lustenau steht auch für eine Kunstform, wie sie sonst in der Region kaum geboten wird: Performance und Circustheater. Die Besucher dürfen sich wieder auf wunderbare KünstlerInnen aus Neuseeland, Finnland, Belgien, Mexiko, Italien, Argentinien, Frankreich, Deutschland und Österreich freuen.