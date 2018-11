Vom Balkan und vom Bosporus

Speisen aus Bosnien und der Türkei wurden bei „Frastanz bittet zu Tisch“ zubereitet

Aus der Türkei standen Rote-Linsen-Suppe und Bulgur Reis mit Gemüse auf dem Speiseplan. Die Zutaten zur Zubereitung dieser Speisen brachten Arsu Kuran und Cemile Sarar vom türkischen Lebensmittelgeschäft Kibar Markt in Frastanz mit.

Vor rund vier Jahren brachte Frastanz ein internationales Kochbuch heraus. Mit darin gesammelten Rezepten wird seither miteinander gekocht und gemeinsam gespeist. „Das Sprachfördernetzwerk Frastanz will ein Klima der Toleranz und Wertschätzung für ein friedliches Zusammenleben schaffen und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fördern“, so Vizebürgermeisterin Ilse Mock. Das internationale Kochbuch „Frastanz bittet zu Tisch“ ist im Bürgerservice im Rathaus erhältlich. HE