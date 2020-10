Vom Autoradio abgelenkt - 22-Jährige verursacht Unfall

Weil eine 22-Jährige am Freitagabend kurz abgelenkt war, verursachte sie auf der L204 in Lustenau einen Auffahrunfall.

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Pkw-Lenker aus Überlingen auf der Dornbirner Straße in Fahrtrichtung Lustenau. Hinter ihm fuhr eine 22-jährige in Heerbrugg (CH) wohnhafte Frau mit ihrem Pkw in die gleiche Fahrtrichtung.