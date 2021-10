Vom Apfel zum Saft

Die Kinder im Kindergarten Marktstraße stellten ihren eigenen Apfelsaft her.

Der Kindergarten hat dieses Jahr den Schwerpunkt „Gesund aufwachsen in Vorarlberg“ und passend dazu, gibt es das ganze Kindi-Jahr Projekte rund um gesunde Ernährung, heimische Lebensmittel und Traditionen. „So entstand auch die Idee, dass die Kinder einmal erfahren, wie aus einem Apfel eigentlich Saft gemacht wird“, schildert Kindergartenpädagogin Christiane Hämmerle. Ursprünglich war ein Besuch in einer Mosterei geplant, der aufgrund von Corona abgesagt werden musste – „so haben wir die Mosterei nun einfach kurzerhand in den Kindi geholt“, erklärt Kindergartenpädagogin und Kollegin Melanie Seethaler lachend.