Vom Acker auf den Teller

Mit einem Setzling und beiden Händen in der Erde – eine noch direktere Verbindung zum Produkt erhalten Auszubildende in der Gastronomie wie die GASCHT-Schüler:innen selten.

Die erste Klasse der GASCHT Bludenz betätigte sich im Rahmen ihres Unterrichtes unter fachkundiger Anleitung in St. Gallenkirch engagiert an der Feldarbeit. Fachlehrer Thomas Hilbrand hatte das Projekt ins Leben gerufen und erläutert seine Gedanken dazu: „Schüler:innen sollen sehen, hautnah erleben und fühlen wie Gemüse angebaut wird, statt es nur mit einem Griff aus dem Kühlhaus zu nehmen. Dazu habe ich Ende Mai meinen Grund in St. Gallenkirch kostenlos für ein Projekt zur Verfügung gestellt“. Nach dem Motivationsfrühstück ging es los. Aufgeteilt auf drei Gruppen starteten die Teams unter fachkundiger Anleitung ihrer Fachlehrer Thomas Hilbrand, Hermann Kölly und Gabriele Bitsche ihre Aufgaben.