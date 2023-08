"Voltron Nevera": Spektakuläre neue Achterbahn im Europa-Park

Schon nächstes Jahr sollen die Besucher des Freizeitparks in Rust eine neue, spektakuläre Achterbahnfahrt erleben können. Nun gab der Europa-Park auch Details wie den Namen, den Sponsor und die Inspiration hinter dem neuen Coaster bekannt.

Die Bauarbeiten im Europa-Park in Rust laufen derzeit auf Hochtouren. Neben Reparaturen an der durch einen Großbrand stark beschädigten "Tiroler Wildwasserbahn" und die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogene "Alpenexpress Enzian", gibt es noch ein großes Bauprojekt, das ein neues großes Highlight des Freizeitparks werden soll.

Inspiriert von Physiker Nikola Tesla

Zusammenarbeit mit Elektrofahrzeughersteller

Grund für den Namen: Sponsor der neuen Achterbahn ist der kroatische Elektrofahrzeughersteller Rimac, der den "Rimac Nevera" produziert, der als das stärkstes und schnellstes Elektroauto der Welt gilt. Gründer der Firma mit Sitz in Zagreb ist der 35-jährige Mate Rimac. Für ihn ist Ingenieur und Physiker Nikola Tesla ein wichtiges Vorbild für die Forschungen im Bereich der Elektromotoren und Batterien in Hochleistungsfahrzeugen. Der Name "Nevera" leitet sich übrigens vom kroatischen Wort für plötzliche, kurze Stürme ab, die oft von Blitzen begleitet werden. Solche Stürme treten vor allem an der kroatischen Adriaküste auf.