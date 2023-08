Schockmoment im Europa-Park: Besucher stecken auf Wasserbahn fest

Im Europa-Park blieb am Wochenende schon wieder eine Bahn stecken.

Nachdem erst im Juni ein Großbrand in dem Freizeitpark in Rust ausgebrochen war, kam es nun zu einem weiteren Zwischenfall: Mehrere Besucher steckten in einer Achterbahn fest und mussten gerettet werden.

Im Europa-Park in Rust steckten am Samstagnachmittag wohl einige Besucherinnen und Besucher auf der Wasserbahn «Atlantica» fest und mussten auf Rettung warten.

Laut den Verantwortlichen des Parks soll eine technische Störung zum Stopp der Bahn geführt haben. "Ein Sensor hat eine Störung angegeben. Daraufhin sind die Boote an eine sichere Position gefahren und haben angehalten", erklärte Mediensprecherin Leah Borer. Die Störung soll etwa eine halbe Stunde gedauert haben, am späten Nachmittag sei die Bahn aber bereits wieder in Betrieb gewesen.

Die Mediensprecherin hob dabei auch die Sicherheitsvorkehrungen der Freizeitpark-Attraktionen hervor: "Achterbahnfahren ist sicherer als Autofahren. Sobald ein Sensor eine Störung erkennt, wird die Bahn gestoppt und Mitarbeitende kümmern sich darum."

Nicht das erste Mal

Bereits vor drei Wochen soll es einen ähnlichen Vorfall gegeben haben: Eine technische Störung soll damals an derselben Stelle zu Problemen geführt haben. Die Gäste mussten die Bahn verlassen, kurz später konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Zudem zerstörte ein Großbrand im Juni die Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten".

