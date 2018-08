Vollgas für Radass Matthias Brändle im Stadtkriterium

72 Runden oder 61,2 Kilometer jagen Profi-Radsportler durch das Hohenemser Stadtzentrum und Lokalmatador Matthias Brändle als großer Favorit.

Das Sport Mathis Stadtkriterium, traditionell am Vorabend des Highlander-Radmarathons, verspricht sehr spannend zu werden. Gleich zwei Hohenemser gehen morgen (Samstag 11.8.) um 18.30 Uhr beim Heim-Rennen an den Start: Profi Matthias Brändle (Trek Segafredo) und der Youngster Dominik Amann (Team Vorarlberg-Santic). Das Vorarlberger-Team schickt zudem mit Gian Friesecke, Patrick Jäger, Martin Meiler, Joeri Stallert und Jannik Steimler eine starke Abordnung ins Rennen. Der mehrfache Ozeanien- und Australien-Meister Josh Harrison (Team WSA Pushbikers) hat seine Nennung ebenfalls abgegeben. Die Teams von Baier Landshut und dem RSC Kempten kennen die selektive Strecke bestens. Heiße Duelle, Rad an Rad, sind also garantiert.