Volleyball-Cup fest in deutscher Hand

Acht Mädchen- und sechs Burschenteams aus fünf Staaten beteiligten sich am 12. Internationalen Sparkassen-Cup. In den Hallen in Gisingen wurde den zahlreichen Zusehern aus nah und fern packende und spannende Volleyballspiele geboten.

Am ersten Spieltag lief vorerst alles wie erwartet ab. Die Auswahlen aus Baden/Württemberg gewann ihre Spiele souverän. Einzige Überraschung war der Sieg der Mädchen des Gastgebers FFG Feldkirch gegen die Höchsterinnen. Nachdem die Feldkircherinnen auch gegen Eschen/Mauren siegreich bleiben, standen sie überraschend im Halbfinale. Gegen den späteren Sieger Baden/Württemberg war nichts zu holen. Im kleinen Finale wuchsen Anna-Lena Malin und ihre Kolleginnen über sich hinaus und gewannen gegen die Volleyball-Akademie Stuttgart mit 2:1 Sätzen. Die bisher beste Platzierung in 12 Jahren!

Bei den Burschen stand der Nachwuchs des VfB Friedrichshafen der Auswahl Baden/Württemberg gegenüber. Trotz eines Satzrückstandes gelang es den „Häflern“ noch, das Steuer herumzureißen und die Partie zu gewinnen. Dabei boten beide Teams Volleyball auf sehr hohem Niveau.