Voller Vereinseinsatz auf Bazora

Drei Wintersportvereine gründeten vor über 25 Jahren eine Betreibergemeinschaft

FRASTANZ Gäbe es in Frastanz nicht drei aktive Wintersportvereine mit hunderten Mitgliedern, die „für a pärle Landjäger und a Fraschtner Bier“ unzählige ehrenamtliche Einsatzstunden leisten, sähe es heute schlecht aus für einen Betrieb am Schilift Bazora. 1994 wurde die Betreibergemeinschaft Schilift Bazora als rettende Idee gegründet.

Um einen reibungslosen Liftbetrieb bei geeigneter Witterung zu garantieren, sind zwei starke Stützen besonders hervorzuheben: Werner Gstach , als Betriebsleiter zuständig für den Liftbetrieb und Anton Gabriel , zuständig für Piste und Beschneiung. Beide sind von Kindesbeinen an eng mit dem Lift verbunden. Neben Werner und „Toni“ sind auch deren Söhne Christian und Marc immer öfter rund um die Bazora-Skipiste im Einsatz. Ebenso sind Ludwig Müller („Luki“) und Walter Gabriel unentwegt im Führungsteam aktiv. Als ehrenamtlicher Geschäftsführer koordiniert Hubert Gstach die einzelnen Einsätze. Der 68-jährige lebt in Frastafeders und ist seit Jahrzehnten nicht nur bei den Figlern, sondern auch im Schiklub Frastanz und bei der freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Mit der Betreibergemeinschaft hat sich auf Bazora viel getan. Zur Pistenpräparierung wurden Pistenwalzen angeschafft. Auf die zuletzt erworbene Pistenwalze wurde in aufwändiger Eigenregie eine Seilwinde gebaut, die die Präparierung des Steilhangs erleichtert. Eine Kleinbeschneiungsanlage sichert den Untergrund an kritischen Stellen. An der Talstation wurde eine Garage für die Pistenraupe errichtet. An der Bergstation wurde 2004 eine neue Holzhütte erbaut, in der inzwischen Toiletten eingebaut wurden. Von der Tal- bis zur Bergstation wurde eine Strom- und Wasserleitung selbst verlegt. “Durch die Zusammenarbeit mit den E-Werken Frastanz wird neben der Bergstation nun auch auch die Schihütte und die Bazora-Alpe mit Strom versorgt”, erklärt Hubert Gstach.