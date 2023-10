Voller Fokus auf dem Pferd

Johanna Sohm (15) wurde bei den Landesmeisterschaften im Voltigieren beim Kutzerhof in Dornbirn zur Landesmeisterin in ihrer Altersklasse der Kategorie Junior S gekürt.

Dornbirn Bei den Landesmeisterschaften im Voltigieren Anfang Oktober beim Kutzerhof in Dornbirn konnte Johanna Sohm aus Alberschwende zeigen, was sie mit ihren jungen Jahren auf dem Pferd alles kann. Sie überzeugte bei der Pflichtübung und der Kür und gewann zum ersten Mal den Titel in der Kategorie Junior S. „Ich habe mich sehr darüber gefreut. Zumal mich eine Verletzung am Fuß in den Sommerferien beim Training ausgebremst hat“, erzählt Johanna. Doch ihr Gespür für das Pferd „Grey Steel“ und ihre turnerischen Fähigkeiten machten sich bezahlt. „Meine Verletzung ist mittlerweile ausgeheilt. Und beim Wettbewerb hat alles bestens geklappt“, freut sie sich.