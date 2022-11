Voller Erfolg zum Saisonauftakt

Der HC SAMINA Rankweil startete mit einem Sieg bei den Harder Haien in die neue Saison der Vorarlberger Eishockeyliga.

Rankweil . Auch in Rankweil herrscht wieder Eiszeit und so starteten die Cracks des HC SAMINA Rankweil am vergangenen Wochenende mit dem Auswärtsspiel in Hard in die neue Saison der VEHL2.

In der zweiten Halbzeit schwanden bei den Cracks aus Rankweil, die nur mit zwei Linien angetreten sind, die Kräfte, doch dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte am Ende ein 7:3-Sieg in Hard gefeiert werden. Weiter geht es für den HC SAMINA Rankweil bereits am kommenden Wochenende mit dem ersten Heimspiel auf der Gastra. Am Samstag, 26. November ab 17.15 Uhr gastiert dabei der EHC Vaduz-Schellenberg in Rankweil. MIMA