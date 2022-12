Voller Erfolg vor dem großen Schlager

Bevor der SC SAMINA Hohenems am Samstag zu Tabellenführer Kufstein muss, gab es noch einen 5:2-Heimerfolg gegen Kundl.

Hohenems. Der Grunddurchgang in der Ö-Eishockeyliga biegt langsam in die Zielgerade ein und der Kampf um die Play-off-Plätze hat längst begonnen. Mit einem klaren Heimerfolg gegen die Kundl Crocodiles konnte der SC SAMINA Hohenems einen weiteren Schritt in die nächste Runde machen und ist bereit für den großen Schlager am Samstag gegen Tabellenführer Kufstein.

Offenes Duell im Herrenried

Im Heimspiel gegen die Kundl Crocodiles entwickelte sich im Emser Herrenriedstadion von Beginn ein flottes Duell und die Gastgeber gingen in der zehnten Minute nach schöner Vorarbeit von Thomas Auer und Stefan Spannring durch Martin Grabher Meier mit 1:0 in Führung. Gerade mal 34 Sekunden später sorgte David Slivnik gar für das 2:0 der Steinböcke. Die Eishockeyfans im Herrenried sahen in dieser Phase ein offenes Spiel, in welchem auch die Crocodiles immer wieder gefährlich vor HSC-Keeper Karlo Skec auftauchten und so sorgte in der 12. Minute Maximilian Agerer für den 1:2-Anschlusstreffer. Auch in weiterer Folge gute Möglichkeiten für beide Teams – Tore gab es allerdings keine mehr und so ging es mit der knappen Führung für die Emser erstmals in die Pause.

Ems Hockey wieder mit starker Defensive

Auch im Mitteldrittel entwickelte sich ein offenes Spiel und in der 27. Minute war es erneut Martin Grabher Meier der mit dem 3:1-Führungstreffer den Torreigen eröffnete. Arthur Gallant verkürzte in der 28. Minute kurzfristig auf 2:3, doch Christian Haidinger stellte kurz darauf mit seinem Treffer zum 4:2 den Zwei-Tore-Vorsprung der Emser wieder her. Die Tiroler kämpften zwar auch im Schlussabschnitt aufopferungsvoll weiter, doch der HSC konnte mit der Führung im Rücken und einer starken Defensive sicher aufspielen. Für die endgültige Entscheidung des Abends sorgte Christian Haidinger in der 52. Minute mit dem 5:2-Endstand.

Spannendes Duell in der Festungsstadt

Mit dem Erfolg gegen die Crocodiles bleiben die Emser an Tabellenführer Kufstein dran und es kommt somit am kommenden Samstag in Kufstein zum großen Schlagerspiel zwischen Hohenems und den Dragons. Im Head-to-Head zwischen den beiden Teams steht es nach zwei Spielen 1:1 und somit dürfen sich die Fans auch an diesem Wochenende auf ein spannendes Duell freuen. MIMA