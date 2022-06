Volle Power beim Turnfest

Wolfurts Nachwuchsturner beeindruckten mit tollen Ergebnissen in Bludenz.

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 26. Juni 2022 das 71. Landesjugendturnfest statt. Austragender Verein war die Turnerschaft Bludenz, welche mit viel Einsatz dieses Großevent auf die Beine stellte. Vertreten waren alle Sparten des Vorarlberger Turnsports (Rhythmische Gymnastik, Kunstturnen weiblich, Kunstturnen männlich, Turn10®, Team-Turnen, Sportakrobatik sowie Leichtathletik). 940 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 25 Vereinen der VTS traten in den verschiedenen Sparten und Altersklassen gegeneinander an. Dabei war die Turnerschaft Wolfurt mit 134 Athletinnen und Athleten am Start und somit jener Verein mit den meisten Aktiven. Doch auch im Hintergrund war die TS Wolfurt am Erfolg der Veranstaltung nicht unbeteiligt. Albert Köb (ehemaliger Kassier und Ehrenmitglied der TS Wolfurt) sorgte mit einem eigens entwickelten Programm für die digitale Notenvergabe für eine schnelle Abwicklung bei den Siegerlisten.