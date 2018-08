Volle Konzentration bis zum letzten Pfeil

Sebastian Eckhardt ist Europameister im 3D-Bogenschießen

Hohenems Vom 16. bis 23. Juni 2018 fanden in Oberwiesenthal (Deutschland) die Europameisterschaften im Bogenschießen 3D statt. Mit 2388 Teilnehmern war dies das bis dato weltweit größte Bogenturnier. Aus Österreich nahmen knapp 300 Bogenschützen an diesem Turnier teil. Einer von ihnen war der 12jährige Sebastian Eckhardt in der Kategorie Longbow.