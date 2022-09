Volle Action in den Rheinauen

Der Freestyle Head Cup wurde trotz Schlechtwetter zu einem großen Erfolg.

Die Trainings- und Vorbereitungsmöglichkeiten gingen direkt in den Wettkampf über, damit für die Jugendlichen die Zeit im Regen und in den nassen Neoprenanzügen und Skischuhen verkürzt wurden. Der Wettkampf, der dann bei besseren Wetterbedingungen mit insgesamt drei Sprungdurchgängen über die Bühne ging, war sehenswert. Von den drei Sprüngen wurden die zwei Besten gewertet. Damit konnte entweder ein schlechter Sprung noch einmal wiederholt werden, oder man konnte drei verschieden Sprünge machen und der Schlechteste kam nicht in die Wertung.

Die drei Wertungsrichter, angeführt von Philipp Steinwender, der in Salzburg ebenfalls eine junge, talentierte Freestyle-Gruppe betreut, vergaben für die guten Leistungen auch entsprechend hohe Punkte. In die Wertung kamen die drei Sprunggruppen, mit den weiblichen Jugendlichen und den jüngeren und älteren Jugendlichen. Bereits im ersten Durchgang verschafften sich die Teilnehmer mit Europacup-Erfahrung einen Vorteil.

Dazu zählte auch das Freeski-Talent Andre Wieser vom Freeski Club Vorarlberg, der schlussendlich den Wettkampf auch mit klarem Vorsprung als Erster in seiner Altersklasse beendete. Katharina Michl vom SC Bad Tölz, die in ihrer ersten intensiven Europacup-Saison (Freestyle Buckelpiste/Moguls) im vergangenen Winter bereits mehrere gute Ergebnisse erzielen konnte, gewann die Damenwertung mit großem Punktevorsprung.

„Besonders wichtig waren allerdings die Ergebnisse von jenen Vorarlbergern, die erst vor drei Monaten mit einem Freestyle-Training begonnen hatten“, zeigte sich Krojer beeindruckt. Felix Schwendinger, vom SC Mühlebach Dornbirn zeigte einen perfekten Salto rückwärts und auch vorwärts und wurde in der jüngeren Jugendgruppe/U14 und belegte damit den hervorragenden zweiten Platz. Sein älterer Bruder Konstantin (ebenfalls SC Mühlebach Dornbirn), landete mit einem sehr guten Salto rückwärts gehockt und gestreckt auf dem vierten Platz in der älteren Jugendklasse. Ebenfalls über eine hervorragende Leistung jubelte Raphael Natter aus dem Ebnit, er wurde Dritter in der U14 Klasse. „Aber auch alle anderen aus der vor erst drei Monaten neu gebildeten Freestyle Gruppe zeigten, dass sie schon viel gelernt haben“, so Krojer. (cth)