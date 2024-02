Voll Pension?

Nenzing lädtzum Ruhestandsfrühstück

Nachdem das erste sogenannte „Ruhestandsfrühstück“ ein voller Erfolg war, lädt die Marktgemeinde Nenzing am Freitag, 23. Februar, ab 9 Uhr neuerlich zu dieser Veranstaltung in den Ramschwagsaal. Was dahintersteckt? Alle Nenzingerinnen und Nenzinger, die kürzlich in den Ruhestand getreten sind, beziehungsweise deren Pensionierung unmittelbar bevorsteht, sind zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Dabei soll einerseits der Dank für die während des Berufslebens erbrachten Leistungen im Vordergrund stehen, gleichzeitig besteht aber die Gelegenheit, sich über Möglichkeiten des Engagements im Ort zu informieren. „Bei Pensionsantritt gehören Frauen und Männer noch lange nicht zum `alten Eisen´. In ihrer nachberuflichen Lebensphase sind sie aktiv, interessiert an Neuem und engagieren sich in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Dort bringen sie ihre wertvollen Erfahrungen ein, auf die wir nicht verzichten wollen“, so die Organisatoren. „Deshalb werden die Besucherinnen und Besucher beim Ruhestandsfrühstück auch die Möglichkeit haben, sich völlig unverbindlich an Infoständen zu ehrenamtlichen, aber auch bezahlten Aktivitäten für Pensionist*innen zu erkundigen.“ Über Anmeldungen bis spätestens 19. Februar freut sich Rathaus-Mitarbeiterin Laura Scherer (T. 05525/62215-102, E. laura.scherer@nenzing.at)