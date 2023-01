„VOLL Pension“ war ein voller Erfolg

Marktgemeinde lud zu einem Ruhestandsfrühstück mit vielen Aktivitäten im Angebot

Junge Pensionistinnen und Pensionisten verfügen normalerweise über mehr Freizeit, die es sinnvoll zu nutzen gilt. Sie zählen schon längst nicht mehr zum „alten Eisen“, im Gegenteil: In ihrer nachberuflichen Lebensphase sind sie aktiv, interessiert an Neuem und engagieren sich in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Dort bringen sie ihre wertvollen Erfahrungen ein, auf die die Marktgemeinde Nenzing nicht verzichten will. Deshalb wurde nun zum ersten Ruhestandsfrühstück geladen. Die Idee ist einfach und genial: „Die Veranstaltung war einerseits ein Glückwunsch zur erfolgten oder unmittelbar bevorstehenden Pensionierung und auch ein Dankeschön für den bisherigen beruflichen und ehrenamtlichen Dienst an der Gesellschaft. Außerdem hatten die Besucher die Möglichkeit, sich völlig unverbindlich an Infoständen zu ehrenamtlichen, aber auch bezahlten Aktivitäten für Pensionist zu erkundigen“, erklärt Gemeinderätin Kornelia Spiß. Rund 80 Pensionistinnen und Pensionisten folgten der Einladung zum Frühstück, das zum ersten Mal veranstaltet wurde.