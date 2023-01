VOLL Pension? Nenzing lädt zum Ruhestandsfrühstück

Bei Pensionsantritt gehören Frauen und Männer schon lange nicht mehr zum „alten Eisen“.

In ihrer nachberuflichen Lebensphase sind sie aktiv, interessiert an Neuem und engagieren sich in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Dort bringen sie ihre wertvollen Erfahrungen ein und bereichern die Gesellschaft. Die Marktgemeinde Nenzing lädt Jungpensionistinnen und -pensionisten am Freitag, 13. Jänner, um 9 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück in den Ramschwagsaal ein. Dabei sollen die Besucher auch die Möglichkeit haben, sich völlig unverbindlich an Infoständen zu ehrenamtlichen, aber auch bezahlten Aktivitäten für Pensionisten in der Marktgemeinde zu erkundigen. Laura Scherer freut sich über die Voranmeldung interessierter Frauen und Männer (T. 05525/62215-102, E. laura.scherer@nenzing.at) bis spätestens 11. Jänner.