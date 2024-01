Volksschulkinder zünden ihre digitale kreative Rakete

Die HTL Dornbirn ist auch dieses Schuljahr Gastgeber für Code4Talents.

Dornbirn. Code4Talents ist das Vorarlberger Programm für erstes Coding in der Volksschule. Als Initiative im Rahmen der digitalen Bildung Vorarlberg gegründet, geht das Projekt aus einer Kooperation zwischen der HTL Dornbirn, der S.I.E AG, der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) sowie der Plattform für digitale Initiativen Vorarlberg hervor und wird durch das BIFO (Beratung für Bildung und Beruf) koordiniert. Land Vorarlberg und Wirtschaftskammer Vorarlberg sind Träger des Projekts. Gemeinsam werden mehrere Vormittage organisiert, an denen Volksschülerinnen und- schüler spielerisch programmieren lernen. In der rund 90-minütigen „Rocket“ wird der erste Einstieg in informatisches Denken mit Scratch (bildungsorientierte visuelle Programmiersprache für Kinder und Jugendliche) geschaffen. Beim 1:1-Coaching durch ältere Schülerinnen und Schüler wird jedes Kind auf seinem persönlichen Leistungsniveau gefördert. Auch die HTL Dornbirn fungiert heuer wieder als Gastgeber für das spannende Projekt.

Die Idee hinter dem Projekt

„Code4Talents bietet Kindern der dritten und vierten Schulstufe ein einzigartiges Lernerlebnis und vor allem auch jede Menge Spaß. Das Programm ist die perfekte Gelegenheit, die Welt des Codings zu entdecken und erste Schritte in Richtung digitaler Kompetenzen zu unternehmen“, erklärt HTL-Abteilungsvorstand Norbert Lenz. „Das Erlernen von Programmiersprachen und digitalen Fähigkeiten ist in einer immer stärker digitalisierten Welt von entscheidender Bedeutung“, so Lenz weiter. Die speziell vorbereiteten Schulungsmaterialien ermöglichen es Kindern und Jugendlichen innerhalb von einigen Minuten erste Erfolge zu erzielen. Auch dieses Jahr freuen sich die HTL Dornbirn Schülerinnen und Schüler auf zahlreiche Volksschulkinder, die sich in Kleinstgruppen in 90-minütigen Coachings – den „Rockets“, die auf den Grundlagen, die durch Mathematik, Deutsch und Zeichnen geschaffen wurden – ins digitale Coding-Abenteuer begeben.