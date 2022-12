Volksschulkinder verzauberten die Bewohner*innen des Lochauer Jesuheims

Der Ausschuss „Senioren und Ehrenamt“ führte in Lochau erstmals eine besondere Weihnachtsaktion für die Bewohner*innen des Jesuheims durch, welche allen Beteiligten große Freude bereitete.

Mit viel Eifer und Kreativität haben die Volksschulkinder verschiedener Klassen gezeichnet, geklebt und ausgeschnitten, um ganz besondere und sehr persönliche Weihnachtskarten für die Bewohner*innen im Jesuheim zu basteln. Rentiere, Krippen, Schneemänner – groß war die Auswahl an Motiven, eines schöner als das andere.

„Diese wunderbaren, kleine Kunstwerke hätten eine eigene Ausstellung verdient“, zeigten sich BM Frank Matt und Ausschussobfrau Gabriele Berlinger begeistert, als sie die Werke in der Volksschule abholten. Beim anschließenden Verteilen an die Bewohner*innen des Jesuheims zauberten die Weihnachtskarten strahlende Augen und ein glückliches Lächeln in die Gesichter der älteren Menschen.