Volksschule Wallenmahd feiert den Advent

Mit einem stimmungsvollen Abend läutete die Schulgemeinschaft die Weihnachtszeit ein.

Dornbirn. Mit Einbruch der Dunkelheit trafen sich Schüler, Eltern und Lehrer der VS Wallenmahd zum gemeinsamen Einstimmen auf Weihnachten. Der Schulhof war weihnachtlich dekoriert, eine Feuerstelle in der Mitte sorgte für stimmungsvolle Atmosphäre. Noch mehr weihnachtliche Stimmung verbreiteten die Kinder mit ihren adventlichen Auftritten. Alle Schulstufen hatten Lieder und kleine Performances einstudiert. Den Auftakt machten die ersten Klassen mit „Es werde Licht“. Ein internationales Programm präsentierten die dritten und vierten Klassen mit „Jingle Bells“, „Feliz Navidad“, „We Wish You a Merry Christmas“ und „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“. Den Abschluss gestalteten die zweiten Klassen mit ihrem schwungvollen Rap „Wer hat den Keks aus der Dose geklaut?“.