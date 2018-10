Volksschule neu: Detailplanungen laufen

Bauliche Maßnahmen müssen mit Denkmalschutz abgestimmt werden

Die Nenzinger Schullandschaft gestaltet sich künftig neu: Volksschule und Mittelschule im Dorf sollen in den kommenden Jahren saniert und erweitert werden. Während für die Mittelschule in der jüngsten Gemeindevertretungssitzung die Weichen zu einer möglichen Erweiterung auf bis zu 16 Klassen gefasst wurde, befindet man sich im Bereich der Volksschule in den Detailplanungen. Schon im Jahr 2015 wurde deshalb gemeinsam mit der „Lernlandschaft“ sowie Pädagogen der Nenzinger Schulen ein pädagogisches Raumfunktionsbuch ausgearbeitet. Eckdaten dieses Konzepts waren unter anderem die Möglichkeiten zur Clusterbildung mit einem „Marktplatz“ für mehrere Klassen, möglichst viel Tageslicht in den Unterrichtsräumen, eine optimale Raumnutzung und optimale Möglichkeiten zur Nachmittagsbetreuung. Umgesetzt wird nun ein Plan der Innsbrucker ao-architekten ZT-GmbH, der die Anforderungen lauf Fachjury am besten umsetzte.