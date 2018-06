Volksschule Lochau beim Fernsehquiz „1, 2 oder 3“ erfolgreich

Lochau. Für die Schüler der 4.a und der 4.b Klasse der Volksschule Lochau ging ein Traum in Erfüllung, waren sie doch nach erfolgreicher Bewerbung beim internationalen Fernsehquiz „1, 2 oder 3“ in München live mit dabei.

Der große Auftritt des Lochauer Siegerteams aus der 4.a Klasse ist am 6. Oktober um 7.55 Uhr im ZDF, am 6. Oktober um 9.35 Uhr in ORF 1 bzw. am 7. Oktober um 17.35 Uhr in KIKA zu sehen. Die Sendung mit der 4.b Klasse wird 29. September um 7.55 Uhr im ZDF, am 29. September um 9.30 Uhr in ORF 1 bzw. am 30. September um 17.35 Uhr in KIKA ausgestrahlt.